Брокер Малхасян заявила, что ставка по ипотеке на уровне 20% отпугнет большую часть покупателей

Президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян в беседе с ИА НСН заявила, что ставка по ипотеке на уровне 20% отпугнет большую часть покупателей.

Эксперт считает, что Центробанк намерен поднять ключевую ставку во время ближайшего заседания. При этом она спешит успокоить россиян, отмечая, что большинство застройщиков будут предлагать альтернативные варианты.

«Сегодня застройщики придумывают субсидированные ипотечные ставки. Например, предлагают на первые пять лет ставку по ипотеке 8%, а далее — 18,99%. Нацелена она на тех, кому есть, что продать», — сказала брокер.

Ранее «Дом.РФ» сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных российских банках достигла 19,46% на начало июля.