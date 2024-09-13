Брянский губернатор призвал не принимать в вузы без «природного дара»

Губернатор Богомаз: в вузы нужно принимать только детей с «природным даром»

Глава Брянской области Александр Богомаз призвал давать высшее образование только детям с «природным даром», а остальных обучать рабочим специальностям. Об этом губернатор заявил в интервью ИА «Регнум» .

«Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — сказал он.

Богомаз отметил, что молодежи необходимо учиться и развиваться для достижения своих целей, но «не каждый может стать Ломоносовым».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отмечал интерес школьников к обучению в колледжах. По его словам, этому способствовали уроки «Россия — мои горизонты», на которых учащимся в интересной форме рассказывают о достижениях страны в экономике и промышленности.