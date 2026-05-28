Британский врач Ханиф предупредила, что в жару многие лекарства могут потерять эффективность

Британский врач общей практики Асима Ханиф сообщила, что в жару многие медикаменты могут стать бесполезными. Среди таких препаратов — инсулин, «Оземпик», антибиотики, ингаляторы от астмы, антигистаминные, антидепрессанты и таблетки от давления. Об этом написал The Mirror .

Как уточнило URA.RU, высокие температуры способны изменять химическую стабильность лекарств. Это приводит к тому, что препараты работают не так, как задумано, или становятся менее эффективными.

По ее словам, повреждения из-за жары часто трудно заметить, и даже если лекарство выглядит нормально, оно все равно может потерять свои свойства.