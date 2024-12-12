Британский кинолог Этертон посоветовал семьям с детьми выбирать собаку породы веймаранер

Собака породы веймаранер по своим характеристикам превосходит популярных лабрадоров. Эти четвероногие станут отличным выбором для семей с детьми. Об этом заявил британский кинолог Уилл Этертон в беседе с Irish Star. Слова специалиста приводит сайт «АБН 24» .

По словам эксперта, веймаранер более сильные и выносливые, чем лабрадоры, однако эти породы имеют одинаковый уровень интеллекта.

Собаки легко находят общий язык с детьми и другими домашними животными. Они обладают хорошей обучаемостью и легко поддаются дрессировке. Кроме того, у веймаранеров приятный экстерьер, отметил кинолог Этертон.