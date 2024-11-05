Британка рассказала об интиме с обладателем огромного «мужского достоинства»

Британка Бриджит Зика вышла замуж за мужчину с пенисом длиной 28 сантиметров. Эта особенность едва не разрушила семью, но впоследствии пара нашла компромисс и даже обзавелась двумя детьми. Женщина рассказала газете Daily Mail о трудностях, с которыми столкнулась.

Она познакомилась с итальянцем Альдо в 2015 году. Через полгода мужчина сделал британке предложение, а через год они поженились. Именно тогда она поняла, что особенность ее супруга доставляет лишь проблемы.

«Положа руку на сердце, бывают интимные моменты, когда я просто сжимаю зубы и терплю. <…> Я бы лучше приложила грелку к низу живота и приняла парацетамол, чтобы облегчить дискомфорт», — сказала она.

Видя это, Альдо обижался, в семье начались разногласия. Зика долго не решалась заговорить с мужем о боли. Однажды ночью она не выдержала и во всем созналась. После этого пара нашла наименее травматичные позиции, сбавила скорость и стала реже практиковать пенетрацию. Им удалось восстановить отношения и родить двух детей.

Другой обладатель рекордно большого полового органа, Мэтт Барр, тоже живет в Великобритании. Он написал книгу о тяготах своей жизни.