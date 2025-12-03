Брифинг «АртПром» объединил молодых предпринимателей в пресс-центре ОСН

В среду, 3 декабря, в пресс-центре Общественной Службы Новостей прошел информационный брифинг «АртПром — среда для развития молодых специалистов и предпринимателей». В мероприятии приняли участие члены молодежной команды «АртПром», которые поделились своими впечатлениями о работе над проектом и пригласили студентов и молодых специалистов к участию.

Руководитель Международного молодежного технологического фестиваля «От Винта!» Виктория Соболева отметила, что современную молодежь вдохновляют четыре ключевых аспекта: практическая деятельность, амбициозные цели, вера в себя и чувство сопричастности.

Руководитель студенческого направления «АртПром» Иванна Перепечко рассказала об активном развитии проекта в российских вузах и совместной работе российских и иностранных студентов. В проекте участвуют представители более десяти стран.

Проректор по учебной работе ВАВТа Татьяна Анисимова отметила, что студенты академии активно готовятся к московскому фестивалю, формируют рабочие команды и создают творческие проекты об инновациях в сфере промышленности, науки и технологий.

Основные форматы фестиваля «АртПром» будут представлены в марте 2026 года на масштабном мероприятии в Москве.