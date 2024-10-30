«Бриф 24»: в Санкт-Петербурге продажи загородных домов снизились на 20%

С января 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградкой области сократился объем продаж загородной недвижимости. Предварительно, застой на этом рынке жилья продлится около двух лет, сообщает «Бриф 24» со ссылкой на консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

Так, за девять месяцев текущего года добавилось лишь четыре тысячи предложений, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего объем продаваемых загородных домов в регионе снизился до 12 тысяч лотов.

За 2024 год состоялось 5,7 тысяч сделок, большая часть из них — 86% — приходится на земельные участки без подряда.