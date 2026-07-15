Бренд SOKOLOV: 57% россиянок тратят на бьюти-рутину от 10 до 20 минут в день

По данным исследования ювелирного бренда SOKOLOV, большинство россиянок выбирают практичный уход за собой. Многоступенчатые ритуалы уходят на второй план — женщины предпочитают быстрые и эффективные процедуры, сообщил сайт Life.ru .

Как показало исследование, у 57% женщин бьюти-рутина занимает от 10 до 20 минут, а у 15% — менее 10 минут. Однако времени на уход хватает не всем: 74% опрошенных приходится специально планировать его в своем графике.

Самыми распространенными бьюти-привычками остаются использование крема для лица (96%), очищение кожи (94%) и макияж (87%). Также многие ухаживают за руками (82%), снимают макияж (72%) и используют сыворотки (36%).

Солнцезащитные средства становятся все более популярными. Для 20% участниц исследования SPF уже стал обязательной частью ухода.

Подход к уходу становится более гибким: 78% россиянок готовы сократить или пропустить привычные процедуры, если плохо себя чувствуют, а 72% — в периоды высокой нагрузки. Даже во время отпуска 60% женщин упрощают свою бьюти-рутину.

При нехватке времени чаще всего россиянки отказываются от многоступенчатого ухода за кожей (39%), сокращают макияж (21%) или уход за телом (18%).

Регулярные бьюти-процедуры остаются востребованными: маникюр делают 78% женщин, уход за волосами в салоне — 74%, оформление бровей и ресниц — 71%, а педикюр — 56%.

Интересно, что большинство не планирует визиты заранее: почти треть женщин (32%) записываются на процедуры в последний момент, еще 30% — когда становится заметно, что «уже пора», и только 28% делают это заранее.