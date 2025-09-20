Бренд-шеф Ландэ заявила о снижении популярности алкоголя в России
Бренд-шеф Елена Ландэ рассказала о снижении интереса к алкоголю в России. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам специалиста, посетители ресторанов стали реже заказывать спиртные напитки.
«Если мы собирается группой пять-семь человек, один кто-то выпьет бокал просекко, и все, никто не заказывает алкоголь», — отметила эксперт.
Как пояснила Ландэ, такая ситуация стала следствием желания людей находиться в трезвом уме и контролировать ситуацию. Кроме того, бренд-шеф напомнила, что снятие стресса с помощью алкоголя может привести к еще большему напряжению на утро.