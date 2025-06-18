Бренд-шеф Благовещенский посоветовал критиковать блюдо в ресторане без лишних эмоций

Ужин в ресторане может обернуться неприятными сюрпризами: пересоленное блюдо, нерасторопный официант или разочарование вместо ожидаемого кулинарного шедевра. Бренд-шеф Илья Благовещенский рассказал в беседе с «Газетой.ru», как действовать в такой ситуации.
По мнению эксперта, конфликт в ресторане — это не катастрофа, а шанс сделать заведение лучше.
«Главное — выражать претензии конструктивно. <…> Если что-то пошло не так, об этом нужно сообщить. А в интересах ресторана — исправить», — заявил специалист.
Лучшим вариантом выражения недовольства он назвал аргументированную обратную связь без лишних эмоций. Конструктивная критика подразумевает спокойный тон, конкретные аргументы и готовность к диалогу.
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