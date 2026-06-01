Бренд-шеф Банный назвал овощное рагу и запеченную рыбу идеальными постными блюдами на Петров пост

Бренд-шеф компании Röndell и Ресторана Cevicheria, член сообщества Chefs Team Russia Евгений Банный поделился с «Известиями» тремя простыми рецептами вкусных постных блюд.

Одним из рекомендуемых блюд стала запеченная рыба с картофелем и травами. Для приготовления понадобятся филе рыбы, картофель, растительное масло, чеснок, травы и лимонный сок.

«Запеченная рыба с картофелем и травами — это простое домашнее блюдо, которое получается ароматным и сытным без лишних ингредиентов», — отметил Банный.

Еще одно простое и вкусное блюдо — гречка с грибами и луком. Для этого блюда необходимы гречка, лук, грибы, чеснок, соевый соус и зелень для подачи.

«Гречка с грибами и луком — классическое постное сочетание, которое любят почти все», — поделился специалист.

Также подойдет овощное рагу с фасолью и томатами. Понадобятся лук, морковь, болгарский перец, кабачки, томаты, фасоль, паприка, чеснок и зелень.

«Овощное рагу с фасолью и томатами — это яркое овощное блюдо, которое можно подавать как основное или гарнир к рыбе», — рассказал бренд-шеф.