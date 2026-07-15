Бренд-менеджер Вовненко предупредил, что летом не следует оставлять ноутбук в закрытом автомобиле

Бренд-менеджер Алексей Вовненко предупредил, что летом не следует оставлять ноутбук в закрытом автомобиле. Температура в салоне может подняться до +60...+70 градусов, что крайне опасно для устройства, написала «Газета.Ru» .

Специалист объяснил, что ускоренная деградация аккумулятора начинается уже при температуре выше +35 °C. При +40...+45 градусов потеря емкости становится заметной. Перегрев также негативно влияет на износ SSD, добавил RT.

Оставлять технику на подоконнике, открытой террасе или пляже также не стоит. О перегреве могут свидетельствовать громкая работа вентиляторов, горячий корпус, замедление работы и зависания. Если появился запах нагретого или горелого пластика, нужно прекратить эксплуатацию и провести диагностику, отметил Вовненко.