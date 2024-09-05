Бренд-менеджер Шикина: правильная организация пространства поможет подружить питомцев

Появление второго питомца в семье требует от хозяев особого внимания. Подружить животных поможет правильная организация пространства в доме, рассказала бренд-менеджер Triol Александра Шикина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, питомцы часто не любят делиться своими вещами и территорией. Чтобы избежать конфликтов, каждому нужно приобрести собственные аксессуары — миски для воды и корма, игрушки, пледы и подушки.

Также у каждого домашнего животного должно быть свое место. Для кошек подойдет укромный уголок с когтеточкой, для собак можно оборудовать пространство с лежанкой, отметила Шикина.

Прощай, Хвалдимир. Как жил и погиб «русский кит-шпион»

Много шума, а для чего? О перестановках в правительстве «Незалежной»

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Следовать пословице». Россиянам назвали надежные способы избежать «ловушек» мошенников

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте