Бренд-менеджер Шикина: правильная организация пространства поможет подружить питомцев

Появление второго питомца в семье требует от хозяев особого внимания. Подружить животных поможет правильная организация пространства в доме, рассказала бренд-менеджер Triol Александра Шикина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, питомцы часто не любят делиться своими вещами и территорией. Чтобы избежать конфликтов, каждому нужно приобрести собственные аксессуары — миски для воды и корма, игрушки, пледы и подушки.

Также у каждого домашнего животного должно быть свое место. Для кошек подойдет укромный уголок с когтеточкой, для собак можно оборудовать пространство с лежанкой, отметила Шикина.