Бренд-менеджер Пастушенко отметила, что кастрюля из нержавеющей стали идеально подойдет для подачи холода

Новый год — время вкусных гастрономических традиций. Холодец, жаркое, ароматная выпечка и глинтвейн — каждое блюдо требует особого подхода. Ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко поделилась с «Известиями» рекомендациями по выбору посуды для приготовления праздничных угощений.

Для холодца важна стабильность температуры и равномерное томление. Кастрюля из нержавеющей стали с толстым дном идеально подойдет для этой задачи. Такой выбор обеспечит мягкое кипение и предотвратит помутнение бульона.

«Ошибки при варке холодца могут значительно повлиять на вкус и внешний вид блюда. Кастрюля с тонким дном быстро перегревается, из-за чего бульон теряет прозрачность», — отмечает Пастушенко.

При приготовлении жаркого важно достичь румяной корочки и сочной структуры. Для этого лучше всего подходит толстостенная посуда. Если нужно приготовить блюдо быстро, выручит мультиварка — она позволяет обжарить продукты и продолжить готовку в нужном режиме.

Для выпечки пирогов и кексов важен выбор формы. Металл с антипригарным покрытием быстро прогревается и дает красивый цвет, а силикон обеспечивает легкое извлечение и не требует масла или пергамента. Автоматические программы аэрогриля помогают поддерживать стабильную температуру и контролировать процесс приготовления.

Глинтвейн требует мягкого и постепенного нагревания. Поэтому лучше выбирать нержавеющую сталь с плотным дном — она равномерно распределяет тепло и сохраняет нужный температурный режим.

Если учитывать свойства материалов и возможности современной техники, новогодний стол можно подготовить без лишних усилий, а привычные рецепты получат новое звучание.