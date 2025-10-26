Бренд-директор сети «Буквоед» Щербина подчеркнула, что Петербург сохраняет звание книжной столицы

Щербина подчеркнула, что Санкт-Петербург сохраняет звание книжной столицы благодаря богатой истории и культуре.

Сеть «Буквоед» прошла путь от небольшого магазина до крупной сети, адаптируя свои форматы и стратегии. «Путь начался в 2000 году с небольшого магазина на Пестеля – который, кстати, работает до сих пор», — рассказала Щербина. В 2019 году «Буквоед» прошел полный ребрендинг, обновив команду и перезапустив позиционирование.

В эпоху пандемии книжный бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но «Буквоед» продолжил развиваться, открыв современный трехэтажный книжный на Невском проспекте в 2021 году.

Щербина уверена, что книжные магазины будущего должны быть центрами притяжения, где можно не только купить книгу, но и провести время, участвуя в различных мероприятиях.