Бренд больше не главное. Как зумеры поменяли люксовый рынок России

Молодые россиянки при формировании гардероба больше не гонятся за логотипами, а ориентируются на личный вкус, качество вещей и финансовые возможности. На это указали в итогах исследования медиахолдинга «Просто.» об отношении молодых россиянок к люксовым вещам.

Более половины опрошенных респонденток подчеркнули, что рассматривают покупку люксовых вещей в качестве хорошей инвестиции средств.

При этом при выборе сумки 46% заявили о том, что готовы вместо одной дорогой вещи купить сразу 20, но из премиум-сегмента. Верность вневременным люксовым аксессуарами сохранили 39%.

На сумки из массового сегмента при условии, что их количество составит 50 или 100 единиц, согласились только 7% и 8% опрошенных девушек.

Большая часть респонденток (42%) готовы купить только оригинальные вещи, треть отметила, что реплика допустима в зависимости от категории товара, на сознательную покупку подделок пошли только 6%. Остальные признались, что равнодушны к брендам.

Выбор часто зависит от финансовых возможностей. Максимально допустимую сумму на покупку люксовых вещей в 30 тысяч рублей назвало подавляющее большинство — 44%, обновить гардероб на сумму до 100 тысяч рублей готова треть опрошенных, до 200 тысяч — 15%, лишь 7% согласились потратить большие суммы.

Площадки по перепродаже брендовой одежды и аксессуаров среди молодых россиянок не пользуются популярностью. Около 75% заявили, что никогда не пользовались сервисами ресейла, а 10% отметили, что не особо доверяют продавцам и боятся получить подделку.

Переход на российские марки из-за ухода западных компаний не напугал молодых россиянок. Среди опрошенных 62% заявили, что не считают фирму важной, 26% признались в покупках одежды и аксессуаров отечественных производителей, верность западным брендам сохранили только 12%.

Самыми важными качествами новых вещей опрошенные называли качество и практичность. Ценность бренда важна только для 10%.

В опросе приняли участие 500 россиянок в возрасте от 20 до 30 лет.