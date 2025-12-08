Сегодня 17:18 Brand Analytics и «ВКонтакте» назвали самые обсуждаемые темы в 2025 году 0 0 0 Фото: «ВКонтакте» Общество

«ВКонтакте» и Brand Analytics подвели итоги года и выяснили, какие темы привлекли внимание пользователей в 2025 году. В рейтинг вошли фильмы, аниме, игры, сериалы, спортсмены и селебрити.

При составлении списка учитывалось число публичных упоминаний событий, персон и других объектов исследования в соцсети «ВКонтакте» с 1 января по 15 ноября 2025-го. Самым обсуждаемым инфлюенсером стал MACAN, второе место занял Филипп Киркоров, третье — Егор Крид. Среди иностранных звезд чаще всего упоминали Шакиру, Drake и Билли Айлиш.

Фото: «ВКонтакте»

В числе популярных пар самыми обсуждаемыми стали Джиган и Оксана Самойлова, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, а также Михаил Литвин и Адель Вейгель. На первом месте среди иностранных пар оказались Селена Гомес и Бенни Бланко, Хейли и Джастин Биберы, Канье Уэст и Бьянка Цензори. В списке актеров на первом месте оказался Юра Борисов — первый номинировавшийся на «Оскар» российский актер. Второе место занял Сергей Безруков, третье — Александр Петров. В зарубежный рейтинг вошли Леди Гага, Том Круз и Брэд Питт.

Фото: «ВКонтакте»

В рейтинге российских фильмов в тройку самых обсуждаемых вошли «Пророк. История Александра Пушкина», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Алиса в Стране чудес». В иностранном списке оказались «Супермен», «Дракула» и «Белоснежка».

Фото: «ВКонтакте»

Наиболее обсуждаемыми сериалами стали «Лихие», «Преступление и наказание», «Ландыши», «Игра в кальмара», «Ведьмак» и «Сердцебиение». В рейтинг спортсменов вошли Александр Овечкин, Артем Дзюба, Даниил Медведев, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Макс Ферстаппен.

Фото: «ВКонтакте»

Самые обсуждаемые игры 2025 года — Battlefield 6, MiSide и Clair Obscur: Expedition 33, аниме — «Поднятие уровня в одиночку», «Дьявол может плакать» и «Монолог фармацевта».