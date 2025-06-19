Брачные игры и осада подъездов. Коровы захватили улицы города на Урале

В Свердловской области город Лесной столкнулся с необычной проблемой. Безнадозорные коровы и свиньи свободно гуляют по улицам и устраивают брачные игры, рассказала 360.ru одна из местных жительниц.

«По нашем городу постоянно гуляют коровы, которые съедают высаженные на клумбах цветы. Также они свободно заходят во дворы», — отметила женщина.

По данным Telegram-канала Readovka, коровы также проникают в подъезды и гадят на лестницах. Жильцы одного из домов пожаловались на них коммунальным службам. Однако пока никаких мер предпринято не было.

Кроме того, скот якобы уводит свиней и устраивает с ними «брачные игры». По словам жителей Лесного, проблема с безнадзорными животными началась еще в 90-х годах.

Горожане считают, что ситуация требует немедленного решения. Присутствие крупного рогатого скота в жилых помещениях, заметили они, создает санитарные проблемы и представляет потенциальную опасность для людей.

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