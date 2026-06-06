Ботанический сад Петра Великого собрал очередь из посетителей в Петербурге

В Ботанический сад на Петроградской стороне выстроилась длинная очередь из желающих насладиться прогулкой по парку и посетить оранжереи. Температура воздуха достигла 24 градусов, однако это не помешало петербуржцам и гостям города терпеливо ожидать своей очереди, написал Piter.TV .

Ботанический сад, основанный Петром Первым в 1714 году как «Аптекарский огород», является старейшим в России. Он объединяет уникальный ландшафтный парк и исторические оранжереи с коллекциями тропических и субтропических растений. Всего в саду представлено почти восемь тысяч видов и сортов растений, а в фонде Ботанического музея хранится более 80 тысяч образцов флоры.