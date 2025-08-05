«Большой семейный фестиваль» проведут в Сестрорецке 9–10 августа

В Сестрорецке запланирован масштабный семейный праздник, получивший название «Большой семейный фестиваль». Мероприятие состоится 9 и 10 августа текущего года в живописном сквере имени Петра Великого, написал сайт vecherka-spb.ru .

Организаторы фестиваля подготовили обширную программу развлечений, включающую разнообразные площадки, предназначенные как для детей, так и для взрослых посетителей. Для маленьких гостей предусмотрены увлекательные мастер-классы, веселые игры на открытом воздухе, выступления профессиональных аниматоров, красочное шоу мыльных пузырей, роспись аквагримом и угощение сладкой ватой.

Взрослым участникам предложат принять участие в образовательных мастер-классах, насладиться музыкальным настроением на специально организованной танцплощадке, попробовать себя в различных спортивных активностях, пройти бесплатное обследование состояния здоровья без ожидания очереди, получить консультацию квалифицированных специалистов-психологов и юристов, а также встретиться с депутатами в рамках специальных приемных мероприятий.

Особенным дополнением станут профессиональные семейные фотосессии, организованные профессиональными фотографами. Вход на мероприятие свободный.