Большой праздничный концерт состоится 23 февраля на «ЦСКА Арене»

Большой праздничный концерт «НАШИ. За Россию-матушку!» состоится 23 февраля на «ЦСКА Арене» в Москве. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества и 80-летию со дня Великой Победы.

По задумке организаторов, концерт погрузит зрителей в живую историю. На нем прозвучат письма с передовой, голоса детей участников спецоперации и воспоминания героев.

На мероприятии выступят многие известные музыканты, в том числе заслуженные и народные артисты России — Николай Басков, Валерия, Григорий Лепс, Ольга Кормухина, Денис Майданов, Александр Буйнов и многие другие.

Ведущими станут Руслан Осташко и Екатерина Гусева, а зрителями — бойцы специальной военной операции и члены их семей, а также участники молодежных и общественных патриотических организаций. Вход на мероприятие для них будет бесплатным, а пригласительные распространят через социальные службы и благотворительные фонды.