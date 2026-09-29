Большинство россиянок не признаются мужьям, что те мешают им спать

Почти восемь из десяти опрошенных женщин — 78% — не говорят партнеру, что просыпаются из-за его храпа или движений. При этом 47% предпочитают спать раздельно, чтобы лучше высыпаться. Такие результаты показало исследование ORMATEK, предоставленное эксклюзивно Life.ru .

Согласно опросу, лишь 7% мужчин выбирают раздельный сон ради отдыха. При этом 52% женщин чувствуют себя спокойнее, когда партнер рядом, а ощущение безопасности необходимо для сна 64% женщин и 38% мужчин. Женщины чаще ценят личное пространство: 57% предпочитают большую кровать даже в одиночестве, 59% не делятся одеялом, а 41% важна тишина.

Две трети участниц не могут уснуть при жаре или холоде (среди мужчин таких 37%). Для 67% женщин важна фактура белья, а для каждой третьей — удобство кровати. Мужчины тоже чувствительны к условиям: 59% плохо спят на неудобной кровати, 44% отмечают важность матраса и подушки, а 40% — приятного к телу белья.