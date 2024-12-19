Большинство россиян уже подготовили близким новогодние подарки

Исследование аналитического центра «АльфаСтрахование» показало, что 73% жителей России уже приобрели подарки к новогодним праздникам. Об этом сообщила «Газета.ru» .

По данным издания, чаще всего подарки покупали для супругов и детей.

22% опрошенных ещё не определились с выбором, а остальные даже не задумывались о том, как будут поздравлять близких.

Большинство россиян (67%) при выборе подарка ориентируются на пожелания и предпочтения близких людей. 24% покупают подарок по своему усмотрению, а 9% спрашивают напрямую у своих родных.

Среди популярных подарков — техника и умные гаджеты (31%), предметы интерьера и мебель (28%), парфюмерия (15%). Также в список вошли книги, товары для творчества, одежда и аксессуары, ювелирные украшения, передает RT.