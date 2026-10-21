Большинство россиян признались, что дома у них по традиции готовят женщины

Большинство россиян рассказали, что дома у них по традиции готовят женщины. Об этом сообщил сайт KP.RU по итогам собственного опроса.

Согласно результатам исследования, 74% респондентов указали, что в их семье готовят женщины. По словам участников опроса, мамы и бабушки учат девочек своим рецептам, чтобы те в будущем тоже готовили для мужа, детей и внуков. Еще 18% рассказали, что у них в семье готовят мужчины.

Оставшиеся 8% выбрали вариант «другое». Они отметили, что в их семьях готовят все по мере сил: иногда это совместное занятие, иногда готовит тот, кто свободнее, раньше пришел домой или у кого есть настроение.

Опрос провели среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и MAX. В нем приняли участие 2,3 тыс. человек.