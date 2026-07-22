Большинство россиян предпочли отпуск денежной компенсации

Большинство участников опроса заявили, что не готовы отказаться от отпуска ради денежной компенсации. За такой вариант высказались 64% респондентов, сообщает kp.ru .

Россияне в большинстве своем не готовы менять отпуск на деньги. По данным опроса, 64% участников заявили, что им нужен полноценный отдых из-за усталости, стресса и необходимости восстанавливать силы.

Респонденты отметили, что отказ от отпуска может сказаться на здоровье, а денежная компенсация не заменит отдых. Одна из участниц опроса сказала: «Работать постоянно без отдыха нельзя — здоровье потом ни за какие деньги не купишь».

Еще 34% опрошенных сообщили, что готовы работать без перерыва и предпочли бы дополнительные выплаты. По их словам, если работа не отнимает много сил, отпуск можно заменить деньгами.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые участники шутили, что хотели бы одновременно получить и отпуск, и дополнительные выплаты.

В опросе среди подписчиков в соцсетях и мессенджерах участвовали 1,2 тысячи человек.