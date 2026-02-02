Большинство россиян поддержали идею школьных путешествий по стране

Идея включить мини-путешествие по России в школьную программу получила широкую поддержку среди россиян. В Общественной палате предложили организовать поездку на поезде Москва — Владивосток, чтобы ученики могли лучше понять географию и масштабы страны. Результаты опроса сайта KP.RU показали, что большинство родителей готовы отпустить своих детей в такое путешествие.

Так, 53% опрошенных считают поездки по городам России с классом увлекательными и познавательными. Они готовы отпустить детей даже на другой конец страны, ведь за учениками будет присматривать школьный коллектив.

«Путешествия по России с классом — это замечательно и приносит больше впечатлений, чем с родителями», — говорит участница опроса.

Еще 24% респондентов поддержали идею школьных поездок, но отметили, что побоялись бы отправить ребенка на другой конец страны. Лучше пусть ездят в окрестные города или в соседний регион на пару дней.

Однако 21% россиян категорически заявили, что ни за что не отпустили бы ребенка с классом. Они не доверяют ни учителям-провожатым, ни самому ребенку.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 3,1 тысячи человек.