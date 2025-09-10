Большинство россиян поддержали идею создания алиментного фонда

В Госдуме прозвучала инициатива о создании алиментного фонда. Женщинам не придется добиваться выплат от бывших супругов — деньги на ребенка можно будет получать от государства. По данным опроса KP.RU , эту идею одобрили более 63% россиян. Респонденты считают, что фонд упростит жизнь одиноким родителям и обеспечит нужды детей.

«Нужен, конечно, такой фонд! Не все мамы могут работать сразу после развода», — говорит участница опроса.

Однако 35% опрошенных выступили против, считая, что налогоплательщики не должны содержать чужих детей.

«То есть налогоплательщики будут платить за какого-то никчемного мужика чужому ребенку?» — негодует участник опроса.

Опрос проводился среди подписчиков KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие приняли 4,5 тысячи человек.