Большинство россиян ощутили влияние медиа на свою жизнь

Согласно опросу АНО «Диалог Регионы», 78% жителей России отметили воздействие медиа на жизнь. При этом 37% оценили это влияние как негативное, а 13% — как позитивное. Данные исследования обсудили на сессии ПМЭФ-2025, посвященной роли медиа в экономике.

То, что медиа формируют образ страны, признали 68% респондентов. По мнению еще 33% опрошенных, внутренний имидж России улучшился, а 17% видят прогресс и на международной арене.

«У россиян, людей с российским менталитетом, есть важное отличие от представителей многих других стран — потребность гордиться чем-то большим, чем-то, что есть в их жизни», — подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Кроме того, 54% граждан посчитали, что медиа воздействуют на экономику. Опрос показал, что 41% респондентов принимают решения о покупках под влиянием информации из СМИ, а 28% уверены, что популярность некоторых товаров обусловлена именно медиа. Еще 53% отметили рост спроса на маркетплейсы благодаря их освещению в прессе.