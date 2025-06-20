Большинство россиян ощутили влияние медиа на свою жизнь
Согласно опросу АНО «Диалог Регионы», 78% жителей России отметили воздействие медиа на жизнь. При этом 37% оценили это влияние как негативное, а 13% — как позитивное. Данные исследования обсудили на сессии ПМЭФ-2025, посвященной роли медиа в экономике.
То, что медиа формируют образ страны, признали 68% респондентов. По мнению еще 33% опрошенных, внутренний имидж России улучшился, а 17% видят прогресс и на международной арене.
«У россиян, людей с российским менталитетом, есть важное отличие от представителей многих других стран — потребность гордиться чем-то большим, чем-то, что есть в их жизни», — подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.
Кроме того, 54% граждан посчитали, что медиа воздействуют на экономику. Опрос показал, что 41% респондентов принимают решения о покупках под влиянием информации из СМИ, а 28% уверены, что популярность некоторых товаров обусловлена именно медиа. Еще 53% отметили рост спроса на маркетплейсы благодаря их освещению в прессе.
Сегодня во многом медиафон управляет бизнесом, а не наоборот.
Владимир Табак
Генеральный директор АНО «Диалог»
Представители бизнеса, включая «Росатом» и Фонд кино, отметили необходимость создания понятных и эмоциональных медиаисторий для продвижения проектов. Однако, как отметил Максим Иксанов из News Media Holding, компании пока недостаточно инвестируют в крупные медиаинициативы.
* Общероссийский онлайн-опрос проводили 3–9 июня методом River Sampling среди пользователей социальных сетей. Опрошено 3000 человек от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна населению России.