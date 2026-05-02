Большинство россиян не хотели бы экономить в отпуске на еде и впечатлениях

Большинство опрошенных россиян признались, что не готовы во время отпуска экономить на еде и напитках. Об этом со ссылкой на исследование «Авито» сообщил ТАСС .

Примерно 40% респондентов отметили, что на отдыхе не готовы экономить на еде, 30% россиян — на впечатлениях, в том числе на экскурсиях и развлечениях.

От идеи сохранить деньги за счет спонтанных радостей отказались 24% опрошенных.

Женщины чаще всего отказываются в отпуске экономить на косметике (34%), а мужчины — на туристическом снаряжении (14%), гаджетах и технике (12%).

В среднем на товары для отпуска летом респонденты планируют потратить 30 тысяч рублей. Примерно 15% респондентов также признали, что стараются на отдыхе экономить на всем.

Ранее большинство россиян, столкнувшихся с выгоранием, выразили готовность доплатить, чтобы им полностью организовали отдых. Потратиться на отпуск, во время которого не нужно ничего планировать, согласились 75% опрошенных.