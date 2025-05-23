Большинство россиян назвали Жириновского человеком, с которым бы они хотели пообщаться после его смерти

В опросе, проведенном Life.ru , выяснилось, что политик Владимир Жириновский стал лидером среди знаменитостей, с которыми россияне хотели бы пообщаться после их смерти. Экс-лидер ЛДПР набрал 37% голосов. Специалисты исследовательского центра FEEDBACK считают, что такой результат обусловлен не только его известностью, но и уникальной манерой выступлений, которая продолжает привлекать внимание даже после его ухода из жизни.

Второе место в рейтинге заняла провидица Ванга с 27%. Ее способности предсказывать будущее по-прежнему вызывают большой интерес у людей. Тройку лидеров замыкает Петр Первый с 25,5%. Образ выдающегося реформатора и государственного деятеля продолжает вдохновлять россиян.

Среди современных знаменитостей низкие показатели у рэпера Пашы Техника (2,3%) и писателя Эдуарда Лимонова (1,3%). Социологи связывают это с ограниченной известностью этих личностей среди широкой аудитории и неоднозначностью их публичных образов.