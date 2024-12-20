Большинство россиян назвали профессию IT-специалиста наиболее перспективной

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» провели опрос и выяснили, какие профессии россияне считают самыми перспективными в 2025 году. Результаты исследования есть в распоряжении RT .

Наиболее перспективной в 2025 году респонденты считают профессию IT-специалиста (56%). На втором месте — инженер (48%), что указывает на сохраняющийся спрос на квалифицированный труд в этой сфере. Ожидается высокий спрос также на рабочих (27%), врачей (28%) и строителей (21%).

Специалисты по нанотехнологиям тоже считаются перспективными, но такое мнение выразили чуть меньшее количество опрошенных (20%).

В середине списка оказались медсестры и медбратья (16%), аналитики (14%), HR-специалисты (9%), юристы (9%). Менеджеры по продажам и маркетологи набрали меньшее количество голосов (8% и 7% соответственно), а дизайнеры — 6%.

Всего в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов.