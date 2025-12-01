Большинство россиян назвали 9 дней оптимальным числом для новогодних каникул

Новогодние каникулы 2026 года в России станут самыми длинными в современной истории, охватывая 12 дней с 31 декабря по 11 января. Проведенный опрос среди россиян показал, что 32% трудоспособных граждан считают такой срок оптимальным, написал сайт tagilcity.ru .

Однако мнения разделились: 12% опрошенных хотели бы продлить отдых, в то время как 46% предпочли бы его сократить. Оптимальной продолжительностью каникул большинство опрошенных назвали девять дней.

Исследование показало, что отношение к длительности каникул зависит от пола и возраста. Женщины чаще поддерживают 12-дневный период, в то время как мужчины чаще высказываются за его удлинение. Молодежь до 35 лет чаще выступает за продление отпуска, а люди старше 35 лет — за его сокращение.