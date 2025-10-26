Большинство петербуржцев одобрили введение льготной ипотеки для педагогов и медиков

Среди жителей Санкт-Петербурга преобладает положительное отношение к введению целевой ипотеки для работников сферы образования и здравоохранения. Сервис SuperJob провел исследование, результаты которого показали, что 65% опрошенных согласны полностью поддержать эту инициативу депутатов. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Еще 3% респондентов выступили за предоставление льготных условий только для врачей, и столько же — исключительно для учителей.

Между тем 13% участников опроса высказались против предложения, считая, что выбор профессии должен определяться не материальными стимулами, а призванием. Около 17% опрошенных предложили альтернативные варианты поддержки специалистов.

Наибольшую поддержку инициатива получила среди граждан с высшим образованием и доходом более 100 тысяч рублей в возрасте от 35 до 45 лет.