Больше 400 пар поженились в Москве в День семьи, любви и верности

В Москве более 400 пар соединили свои судьбы в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на заместителя мэра по социальному развитию Анастасию Ракову.

Она отметила, что праздничные регистрации браков прошли в двух наиболее известных загсах города — № 1 и № 4, а также на территории проекта «Новые адреса счастья». Ракова напомнила, что этот праздник был основан в 2008 году и с того времени в День семьи, любви и верности в Москве было зарегистрировано свыше семи тысяч браков.

Наибольшее количество свадеб пришлось на 2016 и 2017 годы, когда было зарегистрировано около тысячи пар. В 2022 году в этот праздник поженились примерно 900 пар, включая уникальный случай одновременной регистрации двух браков в загсе № 1 — молодоженов и родителей жениха.