«Больного» Кадырова сняли на видео

Дудаев показал видео с Кадыровым и опроверг слухи о его госпитализации

Глава Чечни Рамзан Кадыров чувствует себя хорошо, продолжает работать и заниматься личными делами вопреки слухам о госпитализации в Москве. Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал в Telegram-канале видео с его участием.

«Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты*, неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни показывали, все равно будут эти сплетни», — сказал Кадыров.

Глава региона рассказал, что недавно поел, а через полчаса пойдет тренироваться. Авторы слухов, по его словам, опустились на самое дно, и согласился с утверждением Дудаева о том, что тиражирование фейков является их хлебом.

Ранее Кадыров согласился участвовать в выборах главы Чечни при условии, если этого попросит президент России Владимир Путин. Срок его полномочий истечет в 2026 году.

* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.