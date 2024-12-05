Больницы могут привлечь к ответственности за нарушение клинических рекомендаций с 2025 года

Обязательные клинические рекомендации начнут использовать в каждой российской больнице с января 2025 года. В Минздраве считают, что специальные протоколы помогут регулировать деятельность врачей и сделают их работу более эффективной,  передает сайт «ФедералПресс».

Отмечается, что в этих документах будет содержаться обоснованная научными фактами и доказанная информация по диагностике, лечению и восстановлению пациентов с конкретными болезнями, синдромами и состояниями.

За несоблюдение положений клинических рекомендаций медицинское учреждение могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте