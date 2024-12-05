Больницы могут привлечь к ответственности за нарушение клинических рекомендаций с 2025 года

Обязательные клинические рекомендации начнут использовать в каждой российской больнице с января 2025 года. В Минздраве считают, что специальные протоколы помогут регулировать деятельность врачей и сделают их работу более эффективной, передает сайт «ФедералПресс».
Отмечается, что в этих документах будет содержаться обоснованная научными фактами и доказанная информация по диагностике, лечению и восстановлению пациентов с конкретными болезнями, синдромами и состояниями.
За несоблюдение положений клинических рекомендаций медицинское учреждение могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
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