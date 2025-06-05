Болгарское консульство в Санкт-Петербурге временно прекратило выдачу виз

С 3 июня дипломатическое представительство Болгарии в Петербурге приостановило оформление виз категории D. С 10 июня миссия также перестанет принимать заявки на краткосрочные визы типа C. Об этом написал «Петербургский дневник», ссылаясь на Telegram-канал Ассоциации туроператоров.

«Официальные причины такого решения пока не раскрываются. Ни на сайте консульства, ни на ресурсах визового центра в Санкт-Петербурге соответствующих данных нет. Однако в визовых чатах подтверждается информация о временном прекращении приема документов. Свободных слотов для записи нет как минимум до 16 июня», — отмечается в сообщении.

В Москве ситуация остается стабильной: запись на подачу документов в визовый центр Болгарии доступна, но ближайшие свободные слоты появятся только к середине июня. Ожидается, что запись на период с 23 по 30 июня станет доступна в ближайшее время, сообщил «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что Мьянма открыла Генеральное консульство в Петербурге.