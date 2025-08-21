Более восьми тысяч школьников Сургута провели летние каникулы в детских лагерях

Более восьми тысяч учащихся города Сургута провели летние каникулы в детских лагерях с дневным пребыванием. В этом году в образовательных учреждениях и организациях дополнительного образования функционировали 65 развлекательных площадок, из которых 51 располагались в школах и центрах дополнительного образования, написал сайт muksun.fm .

Дети имели возможность посещать разнообразные тематические смены. Некоторые школы организовали лагерь «Орлята России», а на пяти площадках проходила специальная образовательная программа, ориентированная на изучение правил безопасного поведения, включая основы соблюдения Правил дорожного движения.

Заместитель руководителя департамента образования муниципалитета Ольга Иванова отметила, что организаторы стремились поддерживать различные направления детского творчества и воспитания. Лагеря работали по программам общероссийского молодежного движения «Движение первых», а также специально организованной смене, нацеленной на воспитание патриотизма и исторического сознания подростков.

Среди ярких примеров — программа в лицее имени генерала Хисматулина, реализованная в рамках акции «Мы вместе». Основная задача этой смены — формирование гармонично развитой личности и стимулирование интереса к изучению отечественной истории и традиций.