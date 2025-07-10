Более тысячи социальных контрактов заключили жители Хабаровского края с начала 2025 года

Жители Хабаровского края заключили 1064 социальных контракта с января 2025 года. Это возможность для граждан получить поддержку от государства. Право на оформление контракта имеют те, чей доход на одного члена семьи не превышает 21 634 рубля в месяц, сообщил сайт transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Социальная поддержка в регионе охватывает самые разные сферы: 423 жителя края направили полученные выплаты на запуск собственного дела, 319 воспользовались шансом найти работу с помощью государственной помощи, 149 преодолели непростые обстоятельства, а 173 человека организовали личные подсобные хозяйства», — отметил министр социальной защиты региона Александр Дорофеев.

Программа поддержки осуществляется в рамках регионального проекта «Многодетная семья», реализуемого в рамках нацпроекта «Семья» по поручению президента Владимира Путина. В этом году общий объем финансирования достиг 414,8 миллиона рублей.

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