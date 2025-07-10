Более тысячи социальных контрактов заключили жители Хабаровского края с начала 2025 года

Жители Хабаровского края заключили 1064 социальных контракта с января 2025 года. Это возможность для граждан получить поддержку от государства. Право на оформление контракта имеют те, чей доход на одного члена семьи не превышает 21 634 рубля в месяц, сообщил сайт transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.