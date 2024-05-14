Более тысячи нижегородок потратили маткапитал на образование детей в 2024 году | 360°

Общество 14 мая 2024, 17:01 Более тысячи нижегородок потратили маткапитал на образование детей в 2024 году

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С начала года 1150 жительниц Нижегородской области потратили материнский капитал на образование детей. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на данные соцфонда России по региону.

Матери имею право направить полученные средства на оплату услуг детсада, школы, колледжа, ВУЗа, общежития, репетиторов, секции, курсы иностранного языка и занятия в автошколе. На момент начала учебы ребенку должно быть менее 25 лет.

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Отмечается, что соответствующее заявление можно подать через «Госуслуги» или МФЦ.