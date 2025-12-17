Более тысячи мероприятий прошли в Нижегородской области в рамках реализации молодежной политики

В Нижнем Новгороде прошла итоговая коллегия по реализации молодежной политики в регионе. В 2025 году на территории региона провели более тысячи мероприятий, собравших порядка 700 тысяч участников. Об этом сообщил сайт « Время Н ».

Одним из ключевых событий года стал слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде в сентябре 2025 года. Он собрал две тысячи участников из России и 120 стран мира.

«Этот год был очень продуктивным, эффективным и насыщенным», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов.

В рамках программы «Регион для молодых» Нижегородская область получила около 115 миллионов рублей. Эти средства позволили открыть молодежный центр «Круг» в Богородске и реализовать программы по вовлечению молодежи в предпринимательство и проекты для работающей и студенческой молодежи, добавила газета «Петербургский дневник».