Более тысячи гектаров виноградников высадят в Крыму в этом году

Начальник отдела виноградарства и виноделия министерства сельского хозяйства Республики Крым Алла Булава сообщила в беседе с «Радио Крым» , что в нынешнем году планируется посадить не менее 1,1 тысячи га виноградников. В прошлом году площадь посадок достигла 1,7 тысячи га, а минимальная ежегодная норма составляет около 900 га.

Булава подчеркнула, что с 2014 года общая площадь высаженных виноградников превышает 10 тыс. га. За последние годы наблюдался значительный прогресс: старые малопродуктивные насаждения были заменены современными сортами, что позволило повысить урожайность с 46 до 74 центнеров с гектара.

Такая успешная модернизация стала возможной благодаря государственной поддержке и системе предоставления субсидий сельскохозяйственным предприятиям, занимающимся выращиванием винограда. Данные меры позволили крымским аграриям качественно изменить структуру виноградников и улучшить экономические показатели отрасли.