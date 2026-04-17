Более тысячи человек пропали в Кузбассе с начала года

За первый квартал 2026 года в Кузбассе было объявлено в розыск 1 271 человек. Из них 1 261 человек уже найден, однако поиски десяти человек все еще продолжаются, сообщил сайт vse42.ru ГУ МВД по Кемеровской области.

За март 2026 года в розыске числились 425 человек. Благодаря усилиям полиции и помощи граждан 420 из них были найдены. Сейчас продолжаются поиски пяти человек.

В поиске пропавших активно участвуют волонтеры и представители общественных организаций. Они помогают распространять ориентировки и ведут социальные сети. Полиция Кузбасса выражает благодарность активистам за сотрудничество. Правоохранители подчеркивают, что чем раньше поступит заявление о пропаже человека, тем выше шансы найти его живым.