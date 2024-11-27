В эти дни в Уфе проходит XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На него зарегистрировались свыше трех тысяч участников. Они прибыли в столицу Башкирии более чем из 30 российских регионов, сообщает сайт «ФедералПресс» со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.

По словам руководителя региона, в среду, 27 ноября, на форум прибудет большая делегация из Казахстана с множеством официальных лиц. Ее возглавит заместитель премьер-министра страны Галымжан Койшыбаев.

Участники мероприятия из Казахстана выразили надежду на то, что в следующем году форум на их территории пройдет на таком же высоком уровне организации.