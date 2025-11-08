Более миллиона пользователей «Одноклассников» приняли участие в спецпроекте «Сделано в России»

Цель проекта состояла в объединении пользователей вокруг общих ценностей и воспоминаний о значимых событиях и успехах, формирующих образ современной России.

С 1 по 5 ноября более миллиона человек приняли участие в специальной викторине, проверяя знания о важнейших достижениях России. Дополнительно сообщество наполнялось праздничными публикациями: поздравлениями, интересными фактами и рассказами о важных переменах последних лет.