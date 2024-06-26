Более миллиарда рублей выделят на безопасность метро в Нижнем Новгороде

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода внесли изменения в городской бюджет на этот год и плановый период 2025 – 2026. Так, более 1,1 миллиарда рублей выделят на безопасность метро, сообщила «Нижегородская правда».

На оснащение техсредствами обеспечения безопасности станций метро в этом году направят 495 миллионов рублей, в 2025 году — 347 миллионов, и в 2026 году — 298 миллионов.

Отмечается, что из дополнительных доходов в 2024 году около 86 миллионов рублей также выделят на ремонт в многоквартирных домах по улице Совнаркомовской.

Свобода ценой свободы. За что преследовали и почему отпустили Ассанжа

Ученица из Королева выиграла Гран-при премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Послабления или ужесточения? Как изменятся правила постановки автомобиля на учет

«Иначе станут пить больше». Что будет с ценами на крепкие спиртные напитки

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте