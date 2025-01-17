Более 900 тонн меда экспортировали из Нижегородской области в 2024 году

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл сообщила, что в 2024 году из региона было экспортировано 912 тонн меда. Информацию опубликовал сайт « Время Н ».

Продукция отправлялась в страны СНГ и дальнего зарубежья. Партии из Богородского района прошли проверку и получили разрешение на экспорт в Филиппины, Иран и Узбекистан.

«Потребители отмечают высокое качество нижегородской продукции», — отметили представители организации.

По данным экспертов, покупатели проявили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Нижегородской областью в данном направлении.