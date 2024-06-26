Более 850 камер намерены установить в Саратове для контроля за порядком

В Саратове намерены установить 853 камеры в местах массового пребывания людей, с помощью которых будут следить за порядком в городе. Об этом рассказал начальник управления защиты населения и территорий города от ЧС Сергей Егунов, сообщил сайт sarinform.ru.

Пока что речь идет только о разработке соответствующего проекта в рамках программы «Безопасный город». Места, где установят камеры, власти обсудили с представителями Росгвардии. При этом точных сроков размещения в городе пока не назвали.

Отмечается, что на эти цели потребуется порядка 200 миллионов рублей из городского бюджета.

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