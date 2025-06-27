Более 830 тыс. квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Тульской области до конца года

Председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев на форуме недвижимости «Движение» в Сочи сообщил, что до конца года в регионе планируют ввести в эксплуатацию 833 тысячи квадратных метров жилья. На текущий момент уже введено 364,2 тысячи квадратных метров, написало «АБН24» .

Строители работают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В регионе активно возводят новые жилые микрорайоны с сопутствующей инженерной, дорожной и социальной инфраструктурой. Всего выдано разрешений на строительство почти двух миллионов квадратных метров жилья.

Градостроительный потенциал комплексного развития территорий в Тульской области оценивается в 0,39 миллиона квадратных метров, что значительно превышает плановые значения в 0,04 миллиона квадратных метров.

Регион четвертый год подряд входит в десятку лучших в стране.