Более 800 мероприятий по всей России прошло в рамках акции «Месяц добрых дел»

В России продолжается акция «Месяц добрых дел» от движения #МЫВМЕСТЕ. За две недели по всей стране прошло уже более 800 событий по ключевым направлениям добровольчества и благотворительности.

Некоммерческие организации, «Добро.центры» и обычные граждане предлагают свои проекты, регистрируют их на портале «Добро.рф». Любой может к ним присоединиться. Заявки на участие подали почти 8,5 тысячи волонтеров — более пяти тысяч уже сделали свои добрые дела.

Особое внимание уделяется поддержке семей участников СВО, сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, помощи пожилым людям, людям с инвалидностью, детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также проходят памятные акции, донорские мероприятия, экологические выезды и творческие проекты.

По итогам «Месяца добрых дел» лучшие инициативы и самые активные волонтеры получат возможность попасть на Пятый Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве. Мероприятие соберет более 20 тысяч участников из России и зарубежных стран. Его кульминацией станет подведение итогов международной премии, в награждении которой примет участие президент России Владимир Путин.

Завершающим событием проекта станет масштабное празднование Дня добровольца 5 декабря.

Поучаствовать в «Месяце добрых дел» можно как офлайн, так и онлайн. Подробная информация доступна на платформе «Добро.рф».